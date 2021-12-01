"Душную" Решетову публично оплевали: Самоподача не самой умной женщины лет 40

Своим мнением об Анастасии Решетовой поделилась с подписчиками личного блога в LiveJournal скандально известная блогерша Лена Миро. Женщина оценила не столько внешние данные модели, сколько проанализировала ее поведение в целом и пришла к неутешительному выводу.
"Самоподача не самой умной женщины лет 40 в поисках "дольче вита", – публично оплевала Решетову блогерша.
По ощущениям Миро, юность экс-избранницы Тимати пришлась на 90-ые годы, а молодость – на нулевые. Теперь же красавица-модель ведет себя как дама в районе лет сорока, "душная и тяжелая". Подтверждает это мнение и выбор подруг.
Как заметила Лена Миро, одной из самых близких подруг модели является актриса Наталья Рудова, которой как раз под сорок в соответствии с паспортом. Возможно, именно она тянет за собой Решетову в "болото прожитых лет", навязывая свои ценности и убеждения, как это бывает в любом союзе людей разного возраста.
Кто бы ни оказал влияние на психологический возраст модели, по мнению Миро, она навсегда застряла в прошлом веке, хотя по факту практически в нем и не жила. В сфере интересов Решетовой – "шопинг, джеты и Монако", а для молодой современной девушки это по меньшей мере странно.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Решетова уделала новую любовницу Тимати.