Решетова уделала новую любовницу Тимати: С меня семь потов сошло

Модель Анастасия Решетова объявила о расставании с рэпером Тимати 11 сентября прошлого года. Это произошло почти сразу после рождения сына после шести лет совместной жизни. Тогда модель заявила, что причиной расставания стали не новые отношения, а банальное отсутствие взаимопонимания.
Сейчас Решетова счастлива в новых отношениях, но кто ее очередной возлюбленный, не известно. Она всячески избегает этой темы и не афиширует личную жизнь. Ради него Решетова якобы даже намерена сменить вероисповедание. У Тимати тоже новые отношения.
На днях Анастасия Решетова дала понять, что ни в чем не уступает новой предполагаемой любовнице Тимати. В своем "Инстаграм" она показала кадры с тренировки, на которых демонстрирует гибкость и великолепную растяжку.
Поклонники решили, что эти кадры стали своеобразным приветом новой возлюбленной Тимати Саше Дони. Девушка ежедневно демонстрирует поклонникам свои шпагаты.
"С меня семь потов сошло сегодня", – написала Решетова.
Ранее над Сашей Дони подшутила еще одна бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова. Она дала понять, что Тимати вряд ли задержится в этих отношениях.