"Это не голос": Объявившую кастинг на мужа Семенович жестко приложили

Артистка выложила отрывок своего недавнего выступления в Самаре, которое произвело фурор. Многие поклонники писали восторженные отзывы и восхищались талантом Анны, но нашлись и те, кто остался недоволен. В комментариях к посту Семенович жестко приложили за то, что ее голос не дотягивает до уровня эстрадной певицы. "Тебе только в КВН петь это не голос (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Движения одни и те же, они уже раздражают", "Звукорежиссер плохой. Баланса нет", – написали недоброжелатели.
Все-таки восторженных отзывов оказалось гораздо больше, поклонники поддержали Анну и выразили благодарность. "Твои песни самые лучшие я только их слушаю", "Анна, мое восхищение Вам! Смотреть и слушать Вас одно удовольствие, главное искренне и от души всегда. Спасибо", "Поете без фанеры, такая редкость в наше время! Браво", – восхитились комментаторы.
Ранее Анна Семенович сообщила, что хочет провести кастинг на будущего мужа. Артистке уже 41 год, но детей и семьи у нее пока нет. Анна рассказывала, что уже не против обзавестись подобными обязательствами. В связи с выходом своей новой песни "Ищу мужа" певица решила объявить всероссийский конкурс на мужа.