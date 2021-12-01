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Шоу-бизнес
"Это не голос": Объявившую кастинг на мужа Семенович жестко приложили

"Это не голос": Объявившую кастинг на мужа Семенович жестко приложили

Анна Семенович показала видео с концерта.
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Артистка выложила отрывок своего недавнего выступления в Самаре, которое произвело фурор. Многие поклонники писали восторженные отзывы и восхищались талантом Анны, но нашлись и те, кто остался недоволен. В комментариях к посту Семенович жестко приложили за то, что ее голос не дотягивает до уровня эстрадной певицы. "Тебе только в КВН петь это не голос (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Движения одни и те же, они уже раздражают", "Звукорежиссер плохой. Баланса нет", – написали недоброжелатели.

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В последний вагон: Семенович объявила кастинг по поиску мужа

 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Все-таки восторженных отзывов оказалось гораздо больше, поклонники поддержали Анну и выразили благодарность. "Твои песни самые лучшие я только их слушаю", "Анна, мое восхищение Вам! Смотреть и слушать Вас одно удовольствие, главное искренне и от души всегда. Спасибо", "Поете без фанеры, такая редкость в наше время! Браво", – восхитились комментаторы.

Ранее Анна Семенович сообщила, что хочет провести кастинг на будущего мужа. Артистке уже 41 год, но детей и семьи у нее пока нет. Анна рассказывала, что уже не против обзавестись подобными обязательствами. В связи с выходом своей новой песни "Ищу мужа" певица решила объявить всероссийский конкурс на мужа.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
1 декабря 2021, 23:59 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

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