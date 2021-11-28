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Шоу-бизнес
"Ревную!": Семенович показала зверя в постели

"Ревную!": Семенович показала зверя в постели

Анна Семенович позабавила подписчиков.
прочитано 52 раза

Артистка активно ведет свои социальные сети, недавно Анна решила записывать забавные ролики на разные темы. Новый формат понравился подписчикам. Звезда выложила шуточное видео, где рассказывает подписчикам о том, какого идеального мужа нашла, а потом просыпается в своей постели в обнимку с плюшевой пандой.

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Подписчики оценили ролик, некоторые даже захотели оказаться на месте плюшевого зверя. "Если честно, то ревную к панде! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Великолепная Анна", "Ну зачем Вам замуж, радуйте нас дальше своей прекрасной улыбкой, красотой и радостью к жизни", "Да... Все сон", "Повезло панде", "Видео шикарное", "Вышла замуж за панду", - написали комментаторы.

Ранее Анна Семенович шокировала поклонников тем, что объявила кастинг на мужа. Как известно, 41-летняя артистка не замужем и не имеет детей. Она давно признавалась, что хотела бы семью. К выходу своей новой песни "Ищу мужа" Анна решила приурочить кастинг на поиск мужа. В эфире шоу "Русском радио" с Аллой Довлатовой артистка открыто заявила о намерении. Семенович сказала, что ищет надежного мужчину, который будет ее любить.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
28 ноября 2021, 05:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

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