"Ревную!": Семенович показала зверя в постели

Артистка активно ведет свои социальные сети, недавно Анна решила записывать забавные ролики на разные темы. Новый формат понравился подписчикам. Звезда выложила шуточное видео, где рассказывает подписчикам о том, какого идеального мужа нашла, а потом просыпается в своей постели в обнимку с плюшевой пандой.
Подписчики оценили ролик, некоторые даже захотели оказаться на месте плюшевого зверя. "Если честно, то ревную к панде! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Великолепная Анна", "Ну зачем Вам замуж, радуйте нас дальше своей прекрасной улыбкой, красотой и радостью к жизни", "Да... Все сон", "Повезло панде", "Видео шикарное", "Вышла замуж за панду", - написали комментаторы.
Ранее Анна Семенович шокировала поклонников тем, что объявила кастинг на мужа. Как известно, 41-летняя артистка не замужем и не имеет детей. Она давно признавалась, что хотела бы семью. К выходу своей новой песни "Ищу мужа" Анна решила приурочить кастинг на поиск мужа. В эфире шоу "Русском радио" с Аллой Довлатовой артистка открыто заявила о намерении. Семенович сказала, что ищет надежного мужчину, который будет ее любить.