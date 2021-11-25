В последний вагон: Семенович объявила кастинг по поиску мужа

Анна Семенович стала гостьей радиошоу и рассказала о планах на ближайшее будущее.

Бывшей солистке группы "Блестящие" Анне Семенович 41 год. Однако она до сих пор не замужем и не обзавелась детьми. Певица не скрывает, что давно очень хочет создать семью и родить ребенка, но все как-то не везет с кандидатами. Конечно, претендентов на руку и сердце Анны Семенович всегда хоть отбавляй, но вот как распознать среди них искреннего человека, который полюбит в ней женщину, а не звезду...

Чего только артистка не пробовала. И даже ходила на так называемые быстрые свидания. По ее сведениям, 70 процентов пар после такого опыта образовывали крепкие пары. Наконец певица решилась всерьез заняться поиском потенциального супруга. Судя по всему, она пытается прыгнуть в последний вагон. На днях Анна Семенович рассказала в своем "Инстаграм", что объявляет кастинг по поиску мужа.

"Я записала песню "Ищу мужа" Собираюсь объявить всероссийский кастинг по поиску мужа. Почему нет? Раз уж решила выходить замуж, то надо объявлять кастинг. Желающие могут писать мне", – сказала певица в эфире "Вечернего шоу Аллы Довлатовой" на "Русском радио".

Анна Семенович отметила, что главными качествами в будущем муже она видит надежность и искренние чувства к ней.