"Это жесть": натянувшая трусы до ушей Каменских вызвала оторопь

Артистка опубликовала на своей страничке в "Инстаграм" кадры, на которых предстала в красном сексуальном бикини, с цветком в распущенных волосах. На фото из Дубая видно, что звезда попыталась втянуть живот.
"Божественная женщина", – подписала снимки Настя Каменских. Однако подписчикам не понравился купальник знаменитости. Они резко раскритиковали исполнительницу за выбор пляжного наряда. "Эти трусы еще можно до ушей натянуть, что уже мелочиться?", "Это жесть", "Странный купальник, не подчеркивает достоинства, а наоборот", – высказались фолловеры.
Были и те, кто упрекнул певицу в чрезмерном использовании фотошопа. Они отметили, что звезда уже забыла, как выглядит в реальности. При этом самые верные поклонники все же восхитились Настей Каменских, осыпав ее комплиментами.
Как писали "Дни.ру", ранее артистка взбесила публику кадрами с пляжа со странного ракурса. Она сфотографировала себя лежа, снизу. В итоге большую часть снимка заняла промежность Насти Каменских. Несмотря на то, что интимное место певицы было прикрыто желтым купальником, многие фолловеры были шокированы фото, посчитав его похабным.
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