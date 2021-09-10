Резвящаяся на кровати Каменских вывалила грудь

Поп-дива Настя Каменских возбудила народ эротичными кадрами. Артистка развлеклась в постели.

Кучерявая брюнетка Настя Каменских обзавелась массой поклонников не только из-за карьеры артистки, но и вследствие привлекательной внешности. Украинская звезда намеренно привлекает к своей внешности внимание с помощью пикантных фотографий в соблазнительных позах. Фанаты девушки по традиции делятся на два лагеря: одни пытаются убедить Настю Каменских родить ребенка, а другие восхваляют ее пышный бюст и упругие ягодицы.

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Каждый новый пост в инстаграм-аккаунте певицы — это сюрприз. Никогда не знаешь, насколько откровенный характер будет у публикации. Недавно Настя Каменских порезвилась на кровати, где устроила фотосессию. Артистка снялась в белом халатике на голое тело, ослабив пояс так, что грудь слегка вываливалась. В дополнение к этому она распустила длинные локоны и оголила бедра.

Ложе для позирования звезда выбрала не простое, а изящное. Позолоченное изголовье с обивкой из мягкого материала стало украшением пикантной съемки. Настя Каменских распласталась на просторной постели, как королева.

Пользователи Сети рассыпались в комплиментах для поп-дивы. "Настя просто секси", "Выглядит роскошно", "Хорошие девочки на кроватях не валяются", "Красавица", — написали комментаторы. Настя Каменских никого не оставила равнодушным.