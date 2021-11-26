"Мужественный поступок": Россияне грудью встали на защиту оплеванной антиваксерки Шукшиной

Мария Шукшина дала ответ врачам, позвавшим ее в "красную зону".

Артистка является противницей прививок, о чем она не раз говорила перед публикой. Многие осуждали ее, в Сети Марию буквально оплевали за ее мнение о вакцинации. В итоге врачи, работающие в больницах и занимающиеся лечением больных коронавирусом. Медики написали официальное обращение к звездам, которые против прививок.

Шукшина дала ответ всем, кто негативно настроен в ее адрес. Она отметила, что врачи и пользователи Сети занимаются "подменой понятий", а она не против вакцинации, артиста лишь недовольна организацией процедур. Обращение Шукшиной в итоге заблокировали, за "нарушение норм сообщества". Предупреждение гласит о том, что ее контент является распространением ложной информации.

В итоге поклонники буквально встали грудью на защиту Марии. "Хватит издеваться над живыми людьми и здравым смыслом. Безумствуйте в другом месте","Мария Шукшина не несет отсебятину, она опирается на высказывания честных врачей, профессоров, ученых с мировым именем", "Только что и это мужественный поступок!", "Машенька, держись! Ты не одна. Еще много здравомыслящих людей", "Машенька ты намного мудрее этих фанатиков -врачей. Удачи тебе!", – написали в Сети.