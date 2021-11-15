"Слава богу": Посиневшая Семенович заявила о беременности

41-летняя Анна Семенович рассекретила грандиозные планы.

Известная певица Анна Семенович ведет насыщенный образ жизни и не дает себе заскучать. До сих пор у нее нет ни мужа, ни детей, поэтому она расслабляется на всю катушку. Недавно звезда показала фанатам, как распивает вино, от которого у нее посинели зубы, губы и язык. Загулявшая в девках артистка получает от жизни кайф, пока ее ровесницы становятся бабушками.

Однако стало известно, что у поп-дивы есть грандиозные планы на материнство, которые совсем скоро должны осуществиться. "Я планирую стать мамой в следующем году", — призналась светская львица на съемках своего клипа. Анна Семенович поведала, что рожать хочет самостоятельно, естественным образом.

Певица понимает, что может не справиться с деторождением в силу физиологических причин. В таком случае она воспользуется помощью суррогатной матери. "Слава богу, сейчас есть такая возможность, что женщины могут воспользоваться такой процедурой", — уточнила вокалистка. Благо, в прошлом Анна Семенович заморозила свои яйцеклетки.

Напомним, сейчас за звездой ухаживают двое состоятельных мужчин. Анна Семенович еще не решила, кому отдать руку и сердце. Потенциальный супруг, по словам певицы, должен зарабатывать около пяти миллионов рублей в месяц.