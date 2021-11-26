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Шоу-бизнес
"Перед кем хвастаетесь": Тарасов раскошелился на "тачку" для месячного сына

"Перед кем хвастаетесь": Тарасов раскошелился на "тачку" для месячного сына

Молодые родители Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко похвастались приобретением.
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Модель выложила в своем блоге фото, где показала обновку, купленную для сына. "Методом бесконечных проб и ошибок я нашла ее", – похвасталась Костенко. Анастасии и Дмитрию наконец удалось купить месячному сыну идеальную коляску. "Тачка для сына", – заявила девушка.

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Анастасия рассказала, какими характеристиками обладает новое приобретение. Подписчики оценили коляску по достоинству, отметив, что молодым родителям пришлось прилично раскошелиться.

"Какая модная Мамочка (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что за пушка", "Люблю вашу семью, пупсикам вашим повезло с вами", "Как интересно! Я даже не знала, что есть такие коляски. Обалдеть", "Интересно есть ли разница коляска за 160 тыс и за 20-50", "Классная коляска, но для меня слишком тяжелая", "И сколько же стоит эта чудо коляска?", "Настя, а перед кем хвастаетесь?", – написали комментаторы.

Ранее Анастасия Костенко жаловалась своим подписчикам, что после родов к нее сильно разыгрался аппетит, она даже назвала это "обжорством". Девушка переживает, что не сможет войти в норму калорий, хотя поклонники отмечают, что она прекрасно выглядит.

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Фото: Dmitry Golubovich / Russian Look / www.globallookpress.com
26 ноября 2021, 17:15 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Красивая история любви Тарасова и Костенко

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