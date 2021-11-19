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Шоу-бизнес
Тяжелобольная дочь Тарасова и Костенко перестала ходить: Обезвожена и слаба

Тяжелобольная дочь Тарасова и Костенко перестала ходить: Обезвожена и слаба

Недавно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали многодетными родителями. Однако, помимо забот о младенце, сейчас знаменитости переживают и другой непростой период.
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Супруга футболиста активно ведет свой блог в "Инстаграме" и практически никогда не делает перерывы. Однако накануне она отметила, что пропадает на некоторое время, так как ее дочь сильно заболела. Маленькая девочка плохо себя почувствовала еще несколько дней назад. Тогда трехлетнюю Милану начали экстренно лечить.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Дочь Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова жаловалась на тошноту. Она не могла нормально принимать пищу, из-за чего родители крайне переживали. В какой-то момент пара выдохнула. И им, и врачам показалось, что ребенку стало лучше.

Однако все оказалось вовсе не так просто. Анастасия призналась, что дочь серьезно напугала ее. Оказалось, что из-за тошноты и невозможности потреблять напитки и пищу, у девочки наблюдается слабость и обезвоживание. Милана не может самостоятельно передвигаться и вставать. Мама попробовала перенести ее на первый этаж и накормить сухарями и чаем, но результат оказался тем же, что и раньше.

Позднее жена Дмитрия Тарасова позвонила врачам. Она подчеркнула, что медицинские работники оказались напуганы не меньше, чем они с мужем, кода услышали, что ребенок не может ходить. К счастью, они прописали девочке препарат, который помог справиться с обезвоживанием. Теперь все неравнодушные активно общаются с Анастасией Костенко и желают малышке скорее пойти на поправку.

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Фото: www.instagram.com / kostenko.94
Автор: 19 ноября 2021, 15:04 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

АЛИНА
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Почему ребенок находится дома У детей происходит все очень быстро Обезвоживание.тошнотаслабость-непонятно чем она отравиласьЕй надо стааить капельницы,а Вы непонятно.почему держите ее домаЕсли в крови яд,то могут начаться необратимые изменения в почках и других органах Срочно ее госпитализируйте Удачи!!!!
Гость902407
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Выздоровления вашей девочке
1

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