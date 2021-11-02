Вывалившая голую грудь Семенович вызвала оторопь: Стул прогнулся

Сейчас знаменитость отдыхает в Египте. Она прекрасно себя чувствует и наслаждается солнцем и морем. Долгое время Анна не публиковала фото в купальнике, чем крайне удивила публику. Однако теперь все встало на свои места. Она выложила снимок и указала, что предстала перед публикой "во всей красе".
Анна Семенович позировала прямо на пляже в игривом фиолетовом купальнике, выгодно обнажающем все самые выдающиеся части тела знаменитости. Она отметила, что не хочет читать комментарии на тему того, что ей нужно похудеть и удлинить ноги. Она подчеркнула, что мнение других ее не волнует.По словам знаменитости, раньше она постоянно упрекала себя и не умела ценить то, что имеет. Однако сейчас артистка учится любить и хвалить себя. Анна указала, что ей очень нравится отель и отдых. Она пожелала всем наслаждаться собой. Поклонники же восхитились красотой знаменитости. Нашлись и те, кто не услышали ее просьбы.
"Стул прогнулся", "Анна, а худеть то когда", "Ой, призываете молодых к глупостям", "Ну, формы слишком обширны", "Анна, мне кажется, Вы лукавите о принятии", "Анна, Вы красивая очень. Но почему же нельзя пару кило", "Живот главное прикрыть", "Фотошоп сплошной", – возмутились недоброжелатели.
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