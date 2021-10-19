"Мы Анины сиси любим": знаменитая певица в восторге от огромной груди Семенович

В студии шоу "Звезды сошлись" на НТВ Ручка рассказала, что у певицы перед выступлениями часто болела спина и ныла поясница. Пытаясь утихомирить боль, Анна Семенович ложилась на твердую поверхность, чтобы отдохнуть.
По словам исполнительницы, чтобы облегчить страдания, коллега носила нижнее белье на широких лямках в специализированных магазинах. В какой-то момент грудь знаменитости достигла девятого размера. И Анне Семенович поставили диагноз: гигантомастия. Звезде пришлось ложиться под нож хирурга для уменьшения бюста.
"Но мы Анины сиси любим", – заявила Надя Ручка. Примечательно, что Анна Семенович не всегда имела необъятный бюст. Раньше она была стройной. Будущая артистка с детства занималась фигурным катанием. А позже стала мастером спорта международного класса. Однако из-за серьезной травмы ей пришлось уйти из спорта.
Многие подозревали, что певица сделала пластику груди,
вставив импланты. Но сама звезда призналась, что больна. После операции бюст Анны Семенович не перестал
расти.
Исполнительница часто сталкиваться с тем, что ее фигура становится предметом нападок хейтеров. Сама она заявила, что принимает себя такой, какая есть.
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