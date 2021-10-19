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Шоу-бизнес
"Мы Анины сиси любим": знаменитая певица в восторге от огромной груди Семенович

"Мы Анины сиси любим": знаменитая певица в восторге от огромной груди Семенович

Экс-солистка группы "Блестящие" Надя Ручка высказалась о роскошном бюсте Анны Семенович. Если окружающие восхищаются формами звезды, то сама она из-за них перенесла много страданий.

Продолжение: "Беременна!": Раскормленная Семенович выпятила огромный живот
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В студии шоу "Звезды сошлись" на НТВ Ручка рассказала, что у певицы перед выступлениями часто болела спина и ныла поясница. Пытаясь утихомирить боль, Анна Семенович ложилась на твердую поверхность, чтобы отдохнуть.

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 Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

По словам исполнительницы, чтобы облегчить страдания, коллега носила нижнее белье на широких лямках в специализированных магазинах. В какой-то момент грудь знаменитости достигла девятого размера. И Анне Семенович поставили диагноз: гигантомастия. Звезде пришлось ложиться под нож хирурга для уменьшения бюста.

"Но мы Анины сиси любим", – заявила Надя Ручка. Примечательно, что Анна Семенович не всегда имела необъятный бюст. Раньше она была стройной. Будущая артистка с детства занималась фигурным катанием. А позже стала мастером спорта международного класса. Однако из-за серьезной травмы ей пришлось уйти из спорта.

Многие подозревали, что певица сделала пластику груди, вставив импланты. Но сама звезда призналась, что больна. После операции бюст Анны Семенович не перестал расти.

Исполнительница часто сталкиваться с тем, что ее фигура становится предметом нападок хейтеров. Сама она заявила, что принимает себя такой, какая есть.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 19 октября 2021, 12:45 Источник: "Звезды сошлись" НТВ ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Семенович выставила напоказ большой живот

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Гость878230
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сисиписи рифма дионисий
а фига лишь тогда - струя по биссектрисе
А Вознесенский
1

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