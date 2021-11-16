"Мужа угробили!": вдове Караченцова выдвинули страшное обвинение

Вдова Николая Караченцова появилась в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Людмила Поргина приняла участие в обсуждении личной жизни Дениса Сердюкова – бывшего возлюбленного актрисы Ирины Цывиной, который тайно женился спустя полтора года после загадочной смерти своей знаменитой избранницы. В эфире разгорелся серьезный скандал – внесла свою лепту и вдова Николая Караченцова.

Людмила Андреевна обвинила экс-возлюбленного покойной актрисы в том, что он так скоропалительно женился, и заявила, что мужчина просто не умеет любить. Сердюков не остался в долгу и выдвинул в адрес оппонентки страшное обвинение.

"Да вы сами мужа угробили!" – заявил уязвленный мужчина.



Эти слова крайне возмутили вдову легендарного артиста. Она назвала своего обвинителя негодяем и высказала свой праведный гнев в его адрес.

Напомним, что Ирина Цывина скончалась два года назад. По официальной версии, причиной смерти звезды стала кардиомиопатия, однако были и другие версии. Ходили слухи даже об убийстве. Теперь, когда бывший возлюбленный Цывиной явился на передачу с молодой супругой, ее предупредили, что помыслы мужчины могут быть не так чисты.

Что касается Николая Караченцова, то он ушел из жизни в 2018-ом году. Многие годы Людмила Поргина посвятила заботе о больном супруге, который еще в 2005-ом году получил серьезную травму в результате аварии. Ранее "Дни.ру" писали о том, как строились отношения Людмилы Поргиной с умирающим Николаем Караченцовым.