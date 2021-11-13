Под венец с интересным мужчиной: цветущая Поргина наделала шуму в бело-золотом наряде

Три года назад Людмила Поргина потеряла мужа, известного актера Николая Караченцова, с которым прожила более 40 лет. Довольно долго актриса не могла оправиться от потери, ведь "посвятила жизнь своему Коленьке", оставив когда-то сцену и кино.
Сейчас вдова Караченцова охотно выходит в свет, появляется на телевидении, активно следит за происходящим в театральной жизни. Накануне в Сети появилось свежее видео с участием Людмилы Поргиной. Актриса отдыхает за кулисами популярного шоу в компании известной журналистки Марианы Саид Шах. В кадре 72-летняя муза Караченцова передает пламенный привет другу, который, как оказалось, сейчас находится очень далеко. Ролик Саид Шах опубликовала в личном микроблоге.
На видео Поргина предстает заметно помолодевшей. Актрисе сделали профессиональный макияж и красивую укладку. Кокетливости образу звезды придают розовые пряди у лица, а бело-золотой наряд освежает ее.
Внешний вид знаменитости наделал шуму в Сети. "Какая красотка Людмила Андреевна! Прям глаз не отвести 😍", – восхищается кто-то из подписчиков Марианы Саид Шах.
Теперь поклонники пытаются разгадать секрет внезапного преображения актрисы. Пользователи Сети полагают, что у Людмилы Поргиной появился ухажер. Дескать, от внимания интересного мужчины многие женщины расцветают как цветы. Обитатели Интернета признались, что не удивятся, если Людмила Андреева засобирается под венец.