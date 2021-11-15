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Шоу-бизнес
Огромный бюст пьяной Семенович попал на видео

Огромный бюст пьяной Семенович попал на видео

Анна Семенович не стесняется выкладывать откровенные кадры.
прочитано 526 раз

Артистка активно ведет свои социальные сети и показывает поклонникам свою жизнь. Недавно Анна поделилась кадрами, на которых дегустирует вино. Девушка призналась, что выпила уже четыре бокала, потому что вино больно вкусное. Как сообщает "Радио Комсомольская правда", на видео Семенович предстала в черной майке, плотно облегающей ее огромную грудь, которую видно со всех ракурсов.

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Тонна ретуши на откровенном фото Семенович вызвала оторопь

Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Ранее Анна Семенович рассказала, каким должен быть ее идеальный мужчина. Как известно, звезда все еще одинока. Оказалось, у Семенович очень высокие требования к кавалеру, она, ко всему прочему, уделает внимание достатку ухажера. Чтобы не терять время, Анна заморозила свои яйцеклетки на будущее, если захочет родить.

Певица не перестает шокировать и удивлять поклонников. К сожалению, не всегда удивление связано с положительными эмоциями. Недавние фото с отпуска вызвали резонанс. Пока одни восхищались обнаженным телом артистки, другие обвинили ее в чрезмерной ретуши и неестественных позах.

Откровенные костюмы Анны тоже не новость для зрителей. Недавно женщина готовилась к выпуску новой песни, для которой облачилась в наряд в бдсм-стилистике. Такой образ не оставил равнодушными поклонников. Одни обвинили звезду в пошлости, другие восхитились ее смелостью.Анна Семенович не стесняется выкладывать откровенные кадры.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
15 ноября 2021, 06:32 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

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