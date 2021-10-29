Наглая ложь: Варшавер вылил ушат помоев на лишенную ролей Поргину

Марк Варшавер открыл нелицеприятную правду о роли Людмилы Поргиной в спектакле "Юнона и Авось".

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал, почему Людмила Поргина в свое время не получала ролей, а в "Юноне в Авось" роль звезды была совсем маленькой – она держала на руках куклу-младенца, изображая святую Мадонну.



Эта роль была главной у Людмилы Поргиной в театре "Ленком". А все потому, что Людмилой Поргиной был недоволен сам Марк Захаров.

"Чтобы духу ее в театре не было". Так он и мне на ее счет говорил. Я еще придерживал его. Говорил, что она жена Николая Караченцова", – поделился с журналистами Марк Варшавер.

Театральный деятель припомнил Поргиной и зарплату, которую ей выплачивал "Ленком" после смерти ее супруга Николая Караченцова. Это при том, что актриса уже 30 лет не задействована в спектаклях.

Директор театра уверен, что звание "заслуженной артистки" Людмила Поргина обрела только за счет театра, ведь к тому моменту она уже не играла много лет.

Варшавер отметил, что все сказанные в адрес Захарова слова Поргиной – гнусная ложь.



Напомним, 72-летняя Людмила Поргина на днях была вынуждена извиняться за свои импульсивные слова в адрес директора "Ленкома". Поргина заявляла, что ее якобы грозятся уничтожить и опасалась, что ее может сбить машина.