Бежать некуда: Меган Маркл готовит ловушку для Кейт Миддлтон

Супруги принцев Гарри и Уильяма планируют встречу. Меган Маркл и Кейт Миддлтон придется снова жить под одной крышей.

Герцогиня Сассекская и герцогиня Кембриджская стали настоящими соперницами, поэтому их совместная жизнь во дворце сопровождалась ссорами и конфликтами. Однажды Меган Маркл даже довела до слез беременную Кейт Миддлтон — слишком уж сильные разногласия были между ними.

С тех пор как Меган Маркл променяла королевские покои на жизнь в Америке, она до сих пор не виделась с заклятой противницей. Герцогиня Сассекская вообще не пересекалась с членами семьи принца Гарри, соблюдая дистанцию. Наконец, ей пришла в голову мысль о том, чтобы поймать Кейт Миддлтон в ловушку и склонить на свою сторону.

Меган Маркл рассчитывает принять родственницу в своих американских хоромах за 15 миллионов долларов. Уклониться от такого предложения Кейт Миддлтон вряд ли удастся, поскольку она и принц Уильям собираются в 2022 году посетить Калифорнию.

Если герцоги Кембриджские все же станут гостить у родни, то Меган Маркл и принц Гарри будут пытаться наладить с ними контакт в личных целях. "И Меган чувствует, что они будут играть по ее правилам, так как будут в ее доме и в ее родной стране", — цитирует инсайдера таблоид Heat World. Однако Кейт Миддлтон и принц Уильям могут беспристрастно отнестись к доводам членов семьи, поскольку в прошлом испытали слишком много обид и непонимания.