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Шоу-бизнес
Оголившуюся Маркл заплевали на Дне ветеранов: Не время и не место

Оголившуюся Маркл заплевали на Дне ветеранов: Не время и не место

Герцогиня Сассекская появилась на публике в крайне откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Ситуацию усугубил тот факт, что некоторые посчитали костюм слегка неуместным.
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Меган Маркл сейчас часто выходит в свет со своим супругом, принцем Гарри. При этом, если муж артистки славится своим хорошим вкусом, привитым с самого детства, то ее часто критикуют за нелепые образы. В какой-то момент у многих западных журналистов даже появилась привычка ставить ей в пример идеально собранные луки Кейт Миддлтон, которую считают иконой стиля.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

На этот раз принц Гарри привел жену на концерт, посвященный Дню ветеранов в США. Он сам облачился в классический костюм и белую рубашку. К пиджаку принца был прикреплен красный мак в знак благодарности. В Великобритании именно этот цветок является символом памяти жертв военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914 года.

Претензий к образу Гарри у публики не возникло, а вот костюм Меган многих просто поверг в шок. Для выхода она выбрала "голое" платье алого цвета бренда Carolina Herrera. Главными изюминками наряда оказалось глубокое декольте, вырез на ноге, а также обнаженная спина. Поклонники подчеркнули, что костюм очень идет Маркл, но кажется, что в тот момент он был совсем неуместен.

Публика указала, что такой откровенный наряд супруге принца Гарри стоило надеть на красную дорожку, а вовсе не в такой важный день. Сама Меган Маркл никак не реагирует на критику народа. Она носит то, что ей по душе.

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Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 11 ноября 2021, 12:26 Источник: Town&Country ✓ Надежный источник
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Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл

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