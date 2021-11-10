Опра Уинфри открестилась от Меган Макрл после скандального интервью

За прошедшие месяцы интервью посмотрело более 17 миллионов человек, и оно так и не утратило своей популярности. Однако Опра Уинфри неожиданно удалила это видео со своего ютуб-канала, что вызвало большое недоумение публики.
Опра Уинфри считается одной из самых влиятельных женщин в американском шоу-бизнесе, поэтому к ее поступкам стоит относиться серьезно. Сама телеведущая не стала объяснять, почему она удалила интервью. Более того, знаменитость сделала это без всякой огласки.
Королевские эксперты попытались проанализировать, почему телеведущая открестилась от Меган Маркл и принца Гарри. Как пишет Elle со ссылкой на экспертов, возможно, журналистка решила замести все следы сотрудничества со скандальной парой. Это решение могло повлечь пошатнувшееся здоровье королевы. Если выяснится, что резонансное интервью Уинфри каким-то образом навредило монархине, это может вызвать новую мощную волну негатива и падение рейтингов телеведущей.
Напомним, что сразу после выхода интервью на Опру Уинфри, как и на герцога и герцогиню Сассекских, уже обрушилась волна хейта. В беседе с Уинфри Маркл рассказала о травле и проявлениях расизма в королевской семье.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Меган Маркл метит в президенты США и уже обзавелась мощной поддержкой в обществе.
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