После обвинений Собчак Канделаки решилась приспустить штаны

На днях Тина Канделаки опубликовала в Сторис своего инстаграм-аккаунта фото из спортзала, на котором брюнетка предстала в ярко-розовом топе и таких же велосипедках, натянутых повыше пупка. Ксения Собчак, которая, вероятно, следит за Сторис коллеги, тут же едко прокомментировала снимок.
Блондинка заподозрила, что ее заклятая подруга воспользовалась фотошопом, чтобы казаться стройнее и случайно удалила себе пупок на фото. Собчак разместила фото Канделаки у себя в Сторис и предложила лайфхак для "жирных", которые все-таки хотят фото из спортзала.
"Жертвуем пупком ради фотошопа!!!" – написала Ксения.
Тина нашла, что ответить на обвинения коллеги. Отправившись на тренировку в следующий раз, Канделаки сняла видео из спортзала. В этот раз брюнетка пониже приспустила штаны и смело продемонстрировала свой пупок, который оказался на своем месте.
"Найдите свой пупок и тренируйтесь, запрет на жирных не за горами," – подписала Сторис Канделаки.
Женщина обратилась к своему тренеру с просьбой тренировать ее получше. Острая на язык Канделаки заметила, что, если Собчак станет президентом, то "жирных" в нашей стране вообще могут запретить.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о вскрывшихся причинах взаимной ненависти Ксении Собчак и Тины Канделаки.
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