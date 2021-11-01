Уникальный кадр: дочь показала бывшего избранника Брежневой

Уже около шести лет Вера Брежнева счастлива в браке с известным продюсером и композитором – Константином Меладзе. До этого союза у певицы была довольно бурная личная жизнь. Сначала блондинка состояла в гражданском браке с Виталием Войченко – в этом союзе родилась дочь Соня. Затем Вера Брежнева вышла замуж за украинского олигарха Михаила Кипермана – результатом этого шестилетнего брака стала маленькая Сара.
Сегодня Сара живет с матерью и ее новым мужем, однако и с родным отцом общения не прекращает. Накануне девочка продемонстрировала это широкой публике, разместив в Сторис своего инстаргам-аккаунта совместное фото с папой.
На опубликованном снимке сильно повзрослевшая и похорошевшая Сара стоит в обнимку с отцом, который нежно целует ее в лоб. С первого взгляда заметно, что дочь певицы и ее бывший муж очень похожи. Свои эмоции от объятий с отцом девочка выразила трогательным смайлом в виде красного сердца.
Для поклонников Веры Брежневой этот кадр стал по-настоящему уникальным, ведь сама блондинка не стремится афишировать свою личную жизнь, и даже семейными снимками довольно редко балует поклонников.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как сложилась жизнь бывшего мужа Веры Брежневой после расставания с певицей.
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