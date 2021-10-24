Ну и змея! Купающуюся в роскоши Брежневу вывели на чистую воду

Недавно одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса отметила годовщину свадьбы. Известная певица Вера Брежнева и ее супруг, успешный композитор и продюсер Константин Меладзе вместе уже шесть лет.
Артистка поделилась в своих социальных сетях снимком, на котором запечатлела подарок от любимого мужа в честь праздника. Оказалось, Меладзе вручил супруге золотое кольцо в виде змеи.
Подписчики, не долго думая, практически сразу вычислили стоимость такого подарка. Красивое кольцо из белого золота обошлось продюсеру в 1 миллион 718 тысяч рублей.
Но на этом сюрпризы от Меладзе для супруги не закончились. Самым приятным и неожиданным подарком для Веры стало то, что ее муж лично прилетел на празднование годовщины свадьбы. Оказалось, что на тот момент он находился в другом городе и возлюбленные думали, что им придется отмечать такое важное для обоих событие по отдельности.
Однако, продюсер решил удивить свою жену и прилетел на двух самолетах, чтобы поздравить Брежневу с праздником и провести этот день вместе с ней.
Поклонники не остались в стороне – они высказали свое восхищение таким поступком и поздравили возлюбленных в комментариях.
"Столько лет и все еще есть сюрпризы", "Как здорово быть вместе", – порадовались за Брежневу и Меладзе подписчики.
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