"Я – агрессивная?": Поргина публично облаяла известную телеведущую

Вдова Николая Караченцова полаялась с телеведущей Еленой Старостиной. 72-летняя актриса возмутилась тому, что теледива не давала ни слова вставить гостям программы.
В ходе перебранки ведущая назвала Людмилу Поргину токсичной, и так дала ей сдачи в словесном поединке. Старостина заявила, что хейтеры, к которым причислила и артистку, не способны к диалогу. Также знаменитость обвинили вдову актера в агрессии.
Людмила Поргина просто взбесилась от таких нападок. "Я — агрессивная?", – обрушилась она на оппонентку. Звезда заявила, что ей противно слушать телеведущую. Позже в разговоре с журналистами она отметила, что ей был смешно и странно видеть, как едет себя Старостина.
Людмила Поргина подчеркнула, что звезда начала несправедливо ее оскорблять, хотя задача актрисы – помочь, а не навредить людям. Артистку также возмутило, что ведущая вышла на шоу, как главная героиня или премьер-министр. "Грубиянка", — заключила вдова Караченцова.
Напомним, ранее Людмила Поргина обрушилась с критикой на режиссера Константина Богомолова за его творчество. Досталось от актрисы и его супруге – Ксении Собчак. К слову, звезда уже не впервые распекает знаменитую пару, которой не симпатизирует.
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