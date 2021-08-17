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Шоу-бизнес
Получающая зарплату в "Ленкоме" Поргина разнесла театр: Этого мало

Получающая зарплату в "Ленкоме" Поргина разнесла театр: Этого мало

72-летняя вдова Николая Караченцова продолжает критиковать "Ленком". Артистка не появлялась на сцене уже около 30 лет, но театр все еще выплачивает ей зарплату.
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Не устраивает Людмилу Поргину руководство культурного учреждения, а также тот факт, что Марк Варшавер якобы "предал" наследие великого Марка Захарова. Директор театра же нисколько не игнорирует возмущенные возгласы знаменитости и постоянно отвечает ей, указывая на абсурдность некоторых заявлений. При этом известно, что ранее именно он и добился того, что Поргина получила звание заслуженной артистки и прибавку к пенсии.

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Однако, видимо, поступок директора "Ленкома" давно забыт. Теперь Людмила Андреевна вновь оказалась недовольна происходящим. Ее не устраивает то, что руководство якобы недостаточно внимательно относится к памяти Марка Захарова. Все дело в том, что недавно Александра Захарова выделила собственные средства на восстановление портрета отца напротив театра.

Людмила Поргина отметила, что непременно посмотрит на портрет, но это якобы совсем не главное. Актриса заявила, что ей важно, чтобы театр развивался, так как именно там прошла вся ее жизнь. По мнению знаменитости, пока Марк Захаров не пришел в "Ленком", театр был "в нижнем месте".

Исходя из всего сказанного, артистка сделала вывод, что одного портрета недостаточно, чтобы показать всю признательность нынешних деятелей. "Этого мало", – сообщила она. Напомним, недавно Людмила Поргина решила обвинить Марка Варшавера в угрозах в свой адрес, но затем, испугавшись суда, взяла свои слова назад. Директор театра возмущен тем фактом, что выплачивает зарплату актрисе, которая десятилетиями не появлялась на сцене.

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Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2021, 10:35 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость835032
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Разогнать эту шарашку паразитов. Почему они сосут бюджет? Там одни инвалиды собрались?
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