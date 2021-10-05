Милохину дали оплеуху после жесткого падения с Медведевой: Не надо быть клоуном

Не так давно в Сеть попало видео, на котором в рамках шоу "Ледниковый период" свой номер показывали Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева и тик-токер Даня Милохин. На кадрах молодой парень не смог справиться с поддержкой, уронил напарницу и сам сильно ударился головой об лед.
Падение уже успели обсудить в социальных сетях и комментариях, а свое мнение высказали артисты российского шоу-бизнеса. Комментарий "Дни.ру" также дал бизнесмен Илья Бурлаковский.
"Даня Милохин должен снимать тик-токи, это его призвание! А за короткий срок научиться кататься – это все равно непрофессионально. Я считаю, каждый человек должен заниматься своей работы, а не путаться и быть клоуном без свиты", – резко высказался Бурлаковский.
Он был шокирован тем, что блондин мог так несерьезно отнестись не только к своему здоровью, но и к профессиональной спортсменке, которую он не смог удержать. К счастью, во время падения Медведева успела сгруппироваться, благодаря чему не получила никаких травм.
"Кто бы мог знать... А если бы напарница повредила здоровье? Ему пришлось бы нести ответственность!" – возмутился он.
Илья уверен, что "Ледниковый период" – не для всех. Не каждый человек сможет справиться с такой нагрузкой и графиком.
"Я считаю , что этот спорт для крепких мужчин, а не для мальчиков со слабым характером", – заключил бизнесмен.
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