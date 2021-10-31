Бросившие королевскую семью Принц Гарри и Меган Маркл нашли свою "золотую жилу"

Наследник королевской семьи недавно заключил крупный контракт с издательством на свои мемуары, за которые уже получил 20 миллионов долларов. Герцогиня тоже не отстает – она создает книги для детей, недавно вышла ее книга "Скамейка", которая уже пользуется спросом. Супруги поняли, что именно писательское ремесло поможет им преумножит состояние после ухода из королевской семьи.
Основой для первой книги Меган стали ее наблюдения за ребенком и мужем. Об этом рассказала подруга пары телеведущая Тесса Данлоп. По ее мнению Принц и Меган не остановятся на достигнутом и будут активно писать новые книги, так как это приносит им большие деньги.
Напомним, Меган Маркл и Принц Гарри отреклись от привилегий королевской семьи, со скандалом прервав контакты. Причиной стало то, что монаршие особы ущемляли безродную Меган и задевали волю наследника. В итоге пара выбрала собственное благополучие. Свою внучку королева увидела только спустя несколько месяцев после ее рождения.
Принц Гарри решил написать мемуары о трудностях жизни в королевской семье. Для королевы Елизаветы II это стало последней каплей и она решила подать на внука в суд.
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