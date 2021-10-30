"Наши груди соприкасались": Принц Гарри раздел и чмокнул в губы старого друга

Внук британской королевы развлекся в клубе. Принц Гарри выпил для храбрости.

48-летний британский юморист Пэдди МакГиннесс рассказал о веселом времени, когда принц Гарри к нему откровенно приставал. Друзья предавались утехам на вечеринке после футбольного матча в июне 2016 года. Тогда Меган Маркл еще не успела завоевать сердце монарха, поскольку они еще не познакомились.

Развлечения двух товарищей начались с обыденных танцевальных движений, но в определенный момент все зашло слишком далеко. Принц Гарри проявил особое внимание к Пэдди МакГиннессу и решил с ним сблизиться. "Наши груди соприкасались", — поделился воспоминаниями британский юморист. Затем монарх принялся раздевать друга, но ограничился лишь частью одежды. Принц Гарри оголил торс партнера, сняв с него рубашку.

Вскоре после двусмысленного поступка внук Елизаветы II покинул лондонскую тусовку, но потом вернулся в эпицентр веселья. Он заказал выпивку и продолжил покорять танцпол. Когда страстные движения прекратились, принцу Гарри начали аплодировать. Монарх не растерялся и заключил товарища в объятия. Пользуясь случаем, королевский отпрыск кокетливо чмокнул друга в губы.

Уже через несколько недель после этого поцелуя принц Гарри встретил свою судьбу — Меган Маркл. С тех пор внук Елизаветы II заботливо бережет возлюбленную и не позволяет себе вызывающее поведение на вечеринках.