Нож в спину: близкие плюнули на оставшуюся без работы Поргину

Вдова Николая Караченцова взвыла из-за вопиющей несправедливости. Людмила Поргина пожаловалась, что ей не дают ролей.

Актриса уверена, что руководство "Ленкома" убивает театр. После того, как три года назад умер ее знаменитый муж, Людмила Поргина осталась не у дел. Артистку принялись критиковать СМИ и друзья пары. Она призналась, что получила нож в спину от самых близких людей.

Ведь от нее отвернулись не только те, кого она считала товарищами, но и родной театр "Ленком". По словам звезды, ей перестали давать роли, практически лишив работы. Людмила Поргина отметила, что у нее нет творческого будущего.

Ранее актриса резко критиковала директора театра Марка Варшавера. По мнению Людмилы Поргиной, он умеет считать деньги и заниматься хозяйственными вопросами, но не имеет отношения к творчеству. Артистка полагает, что театр можно спасти, лишь отстранив от руководства им Варшавера и назначив другого человека.

Также знаменитость рассказывала, что раньше они с супругом часто ходили в театры, теперь же ей приходится делать это в одиночку.

Напомним, ранее Людмила Поргина обрушилась с критикой на режиссера Константина Богомолова. Досталось от звезды и его жене – Ксении Собчак. К слову, актриса уже не впервые распекает чету, которой не симпатизирует.

