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Шоу-бизнес
Нож в спину: близкие плюнули на оставшуюся без работы Поргину

Нож в спину: близкие плюнули на оставшуюся без работы Поргину

Вдова Николая Караченцова взвыла из-за вопиющей несправедливости. Людмила Поргина пожаловалась, что ей не дают ролей.
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Актриса уверена, что руководство "Ленкома" убивает театр. После того, как три года назад умер ее знаменитый муж, Людмила Поргина осталась не у дел. Артистку принялись критиковать СМИ и друзья пары. Она призналась, что получила нож в спину от самых близких людей.

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Ведь от нее отвернулись не только те, кого она считала товарищами, но и родной театр "Ленком". По словам звезды, ей перестали давать роли, практически лишив работы. Людмила Поргина отметила, что у нее нет творческого будущего.

Ранее актриса резко критиковала директора театра Марка Варшавера. По мнению Людмилы Поргиной, он умеет считать деньги и заниматься хозяйственными вопросами, но не имеет отношения к творчеству. Артистка полагает, что театр можно спасти, лишь отстранив от руководства им Варшавера и назначив другого человека.

Также знаменитость рассказывала, что раньше они с супругом часто ходили в театры, теперь же ей приходится делать это в одиночку.

Напомним, ранее Людмила Поргина обрушилась с критикой на режиссера Константина Богомолова. Досталось от звезды и его жене – Ксении Собчак. К слову, актриса уже не впервые распекает чету, которой не симпатизирует.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look
Автор: 23 октября 2021, 12:59 Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость882910
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А что она хотела? Все уже по имела за счёт Коленьки.
Гость881055
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Уж не Поргину ли поставить руководить Ленкомом? Халявщица известная. Деньги все сохранила, ни копейки на Колясечку ни потратила. Все от спонсоров. Курортам и пластике счет потеряла.
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