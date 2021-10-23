Нож в спину: близкие плюнули на оставшуюся без работы Поргину

Актриса уверена, что руководство "Ленкома" убивает театр. После того, как три года назад умер ее знаменитый муж, Людмила Поргина осталась не у дел. Артистку принялись критиковать СМИ и друзья пары. Она призналась, что получила нож в спину от самых близких людей.
Ведь от нее отвернулись не только те, кого она считала товарищами, но и родной театр "Ленком". По словам звезды, ей перестали давать роли, практически лишив работы. Людмила Поргина отметила, что у нее нет творческого будущего.
Ранее актриса резко критиковала директора театра Марка Варшавера. По мнению Людмилы Поргиной, он умеет считать деньги и заниматься хозяйственными вопросами, но не имеет отношения к творчеству. Артистка полагает, что театр можно спасти, лишь отстранив от руководства им Варшавера и назначив другого человека.
Также знаменитость рассказывала, что раньше они с супругом часто ходили в театры, теперь же ей приходится делать это в одиночку.
Напомним, ранее Людмила Поргина обрушилась с критикой на режиссера Константина Богомолова. Досталось от звезды и его жене – Ксении Собчак. К слову, актриса уже не впервые распекает чету, которой не симпатизирует.
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