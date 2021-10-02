Рассказавший о раке Газманов поражен изменениями в организме

Родион Газманов не перестает вести активный образ жизни.

Недавно Родион Газманов принимал участие в съемках шоу "Фактор страха", где его поранил рак. Певец рассказывал, что должен был пронести членистоногое во рту. Несмотря на неприятный инцидент, артист не стал отказываться от физической активности. Например, он занимается бегом.

Своими спортивными достижениями Газманов хвастается подписчикам в "Инстаграм". Накануне певец в "Сторис" рассказал, что бег нравится ему все больше. Он удивлен тем, что во время недавней пробежки устал значительно меньше. Очевидно, что в организме артиста происходят изменения, он становится выносливее.

Напомним, Родион, сын Олега Газманова, родился в 1981 году, когда народный артист был женат на своей возлюбленной Ирине. Они развелись в 1997-м. В том же году исполнитель хита "Есаул" съехался со своей новой избранницей Мариной, на которой женился в 2003. Пара вместе до сих пор. У них общая дочь – 17-летняя Марианна. Также Газманов-старший усыновил ребенка Марины от первого брака – Филиппа.

В этом году Родину исполнилось 40 лет. Несмотря на свой возраст, сын народного артиста до сих пор не женат. Недавно певец рассказывал о причинах своего одиночества.