Вид разбитого инсультом Краско вызвал у россиян оторопь

Несмотря на неважное самочувствие, 90-летний Иван Краско пришел на телевидение.

Перенесший в прошлом месяце инсульт актер сейчас восстанавливается после удара. После выписки он рвался на работу в театр, но из-за плохого состояния не смог выйти на сцену.

У Ивана Краско обострились проблемы с глазами, и начались трудности с передвижением. В студии передачи "Пусть говорят" Первого канала все обратили внимание на то, что артисту тяжело ходить. Кроме того, некоторые заметили, что звезда театра и кино почти ослепла. Вид знаменитости вызвал у некоторых оторопь.

Бывшая жена Ивана Краско Наталья Вяль и вовсе заявила, что ее экс-избранник "понимает только по голосу", настолько плохо он видит. Сам актер дал понять, что полон сил и надежды на полное выздоровление. Он намерен построить дом под Санкт-Петербургом. Там у него уже есть участок.

Что касается личной жизни, то Иван Краско больше заводить романы не собирается. Он заявил, что уже "наигрался".

Напомним, ранее стало известно, что Иван Краско оказался в больнице в полном одиночестве — семья его не навещала. Наталья Вяль отметила, что причиной этого стал коронавирус, из-за которого родственников не пускали в клинику. Но последней жене артиста Наталье Шевель все же удалось попасть в больницу и пообщаться с бывшим возлюбленным. Как писали "Дни.ру", в настоящее время Иван Краско находится дома под присмотром сыновей.