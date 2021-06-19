Грудь здесь бессильна: Вскрылась причина одиночества незамужней Семенович

41-летняя Анна Семенович до сих пор не вышла замуж. Незавидное положение звезды охарактеризовали психологи.

Экс-участница группы "Блестящие" всегда притягивала восторженные мужские взгляды, благодаря эффектной внешности и пышным формам. Однако ни всероссийская слава, ни огромная грудь не помогли Анне Семенович вступить в брак. Сначала артистка объясняла одиночество напряженным рабочим графиком, а затем объявила, что родить может и без мужа, поэтому заморозила яйцеклетки. О том, почему светская львица до сих пор не встретила мужчину своей жизни и не обрадовала поклонников свадьбой, рассказали психологи.

Специалисты проанализировали поведение Анны Семенович и пришли к выводу, что ее история похожа на все остальные. Психолог-сексолог Инна Бородина считает, что звезда ставит перед мужчинами очень высокую планку, так как она уже состоялась в жизни и ей нужен равный по уровню партнер. Ситуацию, по словам эксперта, осложняет то, что встретить успешного и при этом способного принимать чужой успех кавалера довольно непросто.

Другой психолог Валентина Сорокина утверждает, что часто причина одиночества статусных див, как Анна Семенович, заключается в их неумении входить в женское состояние. Для того, чтобы преодолеть барьер, нужно получать удовольствие не от результатов, а от процессов происходящего. "Если успешная женщина научится наслаждаться в потоке, она найдет себе крутого мужика, который будет носить ее на руках", — объяснил эксперт.

