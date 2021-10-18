"Дикий стресс": Воющая невпопад Бузова внезапно потеряла голос

Светская львица резко подорвала здоровье. Ольга Бузова вынуждена отказаться от пения.

Для звезды шоу "Дом-2" Ольги Бузовой голос всегда был одним из главных инструментов для поддержания имиджа. Даже вдали от телекамер поющая звезда с радостью исполняла хиты, взвывая мимо нот протяжные мотивы. Однако рано или поздно всему приходит конец — врач строго-настрого запретил артистке напрягать голосовые связки по состоянию здоровья. Так что Ольга Бузова отреклась от вокала и разговоров на несколько дней.

Знаменитость призналась, что такое с ней происходит только второй раз в жизни. "Обычно это из-за дикого стресса, внешне его не видно, это внутреннее состояние", — сообщила в личном блоге певица. Теперь перед поп-дивой стоит три задачи: беречь нервы, хранить молчание и дать связкам восстановиться.

Времени на выздоровление у поющей телеведущей совсем немного. Уже несколько месяцев артистка готовится к своему масштабному шоу "Вот она я", которое назначено на 28 октября. Если звезда не успеет вернуть себе голос за десять дней, то будет вынуждена отменить концерт и подвести команду. Ольга Бузова надеется, что до этого не дойдет и ситуация стабилизируется.

Поклонники активно поддерживают кумира в этот непростой период. Артистка получает от россиян трепетные пожелания и теплые слова в комментариях "Инстаграм". Ольга Бузова пообещала фанатам не бросать их на время лечения — пока она будет общаться с ними с помощью текста.