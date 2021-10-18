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Шоу-бизнес
"Дикий стресс": Воющая невпопад Бузова внезапно потеряла голос

"Дикий стресс": Воющая невпопад Бузова внезапно потеряла голос

Светская львица резко подорвала здоровье. Ольга Бузова вынуждена отказаться от пения.

Продолжение: "Мужика нормального не нашла": почему Бузовой постоянно пользуются
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Для звезды шоу "Дом-2" Ольги Бузовой голос всегда был одним из главных инструментов для поддержания имиджа. Даже вдали от телекамер поющая звезда с радостью исполняла хиты, взвывая мимо нот протяжные мотивы. Однако рано или поздно всему приходит конец — врач строго-настрого запретил артистке напрягать голосовые связки по состоянию здоровья. Так что Ольга Бузова отреклась от вокала и разговоров на несколько дней.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Знаменитость призналась, что такое с ней происходит только второй раз в жизни. "Обычно это из-за дикого стресса, внешне его не видно, это внутреннее состояние", — сообщила в личном блоге певица. Теперь перед поп-дивой стоит три задачи: беречь нервы, хранить молчание и дать связкам восстановиться.

Времени на выздоровление у поющей телеведущей совсем немного. Уже несколько месяцев артистка готовится к своему масштабному шоу "Вот она я", которое назначено на 28 октября. Если звезда не успеет вернуть себе голос за десять дней, то будет вынуждена отменить концерт и подвести команду. Ольга Бузова надеется, что до этого не дойдет и ситуация стабилизируется.

Поклонники активно поддерживают кумира в этот непростой период. Артистка получает от россиян трепетные пожелания и теплые слова в комментариях "Инстаграм". Ольга Бузова пообещала фанатам не бросать их на время лечения — пока она будет общаться с ними с помощью текста.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 октября 2021, 15:09 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость875564
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Там где Бузова там сплошная породия!!Зачем называть её певицей чем только обижать настоящих артистов и певцов???Одним фрикам может нравится-поющие трусы
1

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