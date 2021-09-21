"Прибавилось забот": Что случилось с брошенными детьми Тимати

Маленькие наследники Тимати попали в особую среду. Экс-любовницы рэпера махнули на них рукой.

Прошлое закоренелого холостяка Тимати богато на любовные похождения. Ни разу не вступая в брак, он успел зачать как минимум двоих детей, которые широко известны российской публике. Бывшие девушки артиста Алена Шишкова и Анастасия Решетова не оставили карьеру ради материнства и сбагрили подрастающие "цветы жизни" матери рэпера Симоне Юнусовой.

Семилетнюю Алису бабушка воспитывает с раннего детства. Она дает девочке то, что родители не смогли в силу определенных причин. А вот годовалый Ратмир под пристальным надзором Симоны Юнусовой пока меньше месяца. За это время женщине удалось успешно организовать совместную деятельность внуков.

Чтобы фанаты не гадали, как живется брошенным на бабушку детям Тимати, Симона Юнусова сняла ролик для них ролик. Женщина разместила в "Инстаграм" видео, где Алиса развлекает Ратмира и обучает его выговаривать различные слова.

Малыш проявил свои способности и восхитил пользователей Сети. Народ решил, что у мальчика есть прогресс в развитии потому, что с ним теперь занимается бабушка. Фанаты Тимати верят, что дети вырастут смышленными и талантливыми, но надежду возлагают лишь на Симону Юнусову. "Вот бабуле прибавилось забот", "Как красиво общаются и играют", " Хм, тут теперь все встало на свои места", — выразились комментаторы.