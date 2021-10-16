"Нет потребности в общении": подробности отношений дочерей Брежневой с родными отцами

Вера Брежнева уже шесть лет замужем за композитором и талантливым музыкантом Константином Меладзе. Пара тайно поженилась, но спустя какое-то время общественности стало известно о браке артистов.
У Брежневой и Меладзе пока нет детей. Зато у обоих супругов есть по несколько детей от предыдущих браков. Напомним, у брата знаменитого певца есть трое детей: Алиса, Лия и Валерий. У блондинки есть две дочки Сара и Соня. Несмотря на то, что наследники появились в разных браках, дети хорошо общаются со своими отцами и отчимами.
Так, совсем недавно Сара выложила сторис, в которой трогательно поздравила своего отца Михаила Кипермана с днем рождения. Она также поделилась сразу несколькими фотографиями родителя.
"Я очень тебя люблю. С днем рождения, мой дорогой папа", – написала девочка.
Что касается его старшей сестры Сара, то со своим биологическим отцом Виталием Войченко наследница певицы не общается. Зато она находится в прекрасных отношениях с родителем своей сестры, который ее и вырастил вместе со своей звездной супругой.
По словам блондинки, исполнительница вообще не переживает по поводу того, что папа Сони не поддерживает с ней контакт. Она считает, что нет ничего страшного в том, что девочка не смогла найти общий язык с ее бывшими.
"У дочери нет потребности в общении, я не имею права настаивать", – сказала знаменитость в одном из интервью.
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