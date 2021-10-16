Проклова плюнула в лицо заговорившей о проститутках Булановой: Это другая история

Певица дала интервью радио "Комсомольская правда", в котором поделилась откровениями на многие темы. В том числе, в разговоре затронули обсуждаемую в последнее время проблему харасмента. Женщины по всему миру стараются предать огласке подобные случаи, появилось движение #metoo в поддержку жертв домогательств.
Татьяна резко высказалась относительно движения. Ее мнение идет в разрез с идеологией #metoo. Буланова считает, что женщины, которые промолчали о насилии сразу, не должны поднимать эту тему спустя годы. Более того, если женщины получили продвижение в работе посредством связи с начальником, для Татьяны Булановой они – проститутки.
Естественно, подобное мнение вызвало резонанс. В Сети считают, что осуждать жертв харасмента и сравнивать их с проститутками – позор. Не смогла пройти мимо и артистка Елена Проклова. Она буквально плюнула в лицо опозоренной певице, заявив, что "нельзя осуждать человека, который рассказывает о своей беде". "Неправильно называть это проституцией, это другая история", – считает Проклова.
Артистка добавила, что сочувствует женщинам, которым пришлось пройти через это. По ее мнению, харасмент распространен в среде шоу-бизнеса, но в ее жизни подобных инцидентов не возникало.
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