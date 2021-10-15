Пресняков и Подольская бросили детей ради плотских утех: Такого давно не испытывал

Накануне Наталья Подольская поделилась радостной новостью. Ей удалось успешно завершить грудное вскармливание. Видимо, они с мужем решили ярко отметить событие.

Пара сбежала от детей в Европу. Многие поклонники уже осудили родителей за такой шаг. Они отметили, что оставлять малыша после окончания такого важного периода – решение в корне неверное. При этом нашлись и те, кто не согласились с ними. По мнению некоторых, отдых необходим особенно самой исполнительнице после такого стресса для организма.

Известно, что малышей пара оставила на нянь и бабушек. Возлюбленные поехали в Италию. Сперва многие убеждены, что они едут греться на солнце, наслаждаться вкусной едой и хорошим вином. Однако Наталья Подольская объяснила, что цель их поездки совсем иная. Они отправились в модное детокс-учреждение, чтобы восстановить силы.

Сама артистка находится в полном восторге от диетического питания и процедур. Однако Владимир Пресняков первое время казался всем слегка шокированным происходящим. Обследовав артиста, медицинские работники пришли к выводу, что ему срочно нужно худеть и прописали ему специальную диету. Супругу звезды эта учесть миновала, так как после беременности она уже успела прийти в отличную форму.

Накануне вечером Пресняков опубликовал ролик. Он заявил, что просто шокирован результатом всех процедур для тела. Артисту понравились и массажи, и ванны, и бассейны. "Такого давно не испытывал", – признался певец.

