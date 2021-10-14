"Мы это заслужили": Подольская с Пресняковым сбежали от детей

Жена Владимира Преснякова сегодня по-настоящему счастлива: ей удалось легко и безболезненно завершить грудное вскармливание. Около года певица днем и ночью кормила младшего сына грудью, плохо спала и все думала о том, как будет отлучать малыша от груди. Наталья Подольская очень переживала по этому поводу и даже собиралась на неделю уехать от сына, чтобы он за это время отвык.
Эксперт посоветовал артистке не делать это так резко, а завершить кормление плавно и деликатно. Всего 15 дней назад Подольская начала следовать советам эксперта, и за этот срок ей удалось отучить ребенка от груди. Это привело певицу в настоящий восторг.
Запланированную поездку Подольская решила не отменять и отправилась в путешествие вдвоем с мужем. В своем инстаграм-аккаунте артистка опубликовала совместное фото с Владимиром Пресняковым из самолета. Сбежавшие от детей родители на радостях даже чокнулись шампанским.
"Мы это заслужили – побыть только вдвоем," – отметила звезда.
Наталья подчеркнула, что теперь ей будет спокойно и сердце не будет болеть за то, что маленький сын плачет без ее груди, ведь он уже умеет спать самостоятельно. С кем остались малолетние дети звезд, Подольская не сообщила.
Ранее Наталья Подольская заговорила о состоянии изнуренного болезнью Преснякова.
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