53-летний Пресняков об отказе от секса: Нет, никогда!

Музыкант Владимир Пресняков рассказал, что его вдохновляет.

Журнал Esquire опубликовал небольшое видеоинтервью Владимира Преснякова. Например, артист рассказал о своем концерте, который состоялся 20 лет назад. Супруг Натальи Подольской не может забыть, как во время его выступления в Киеве поклонницы бросали трусы и бюстгальтеры.

Также Пресняков на всю жизнь запомнил, как на одном из корпоративов его просили исполнить одну песню 12 раз. Рассказывая о том выступлении, певец попытался воспроизвести акцент заказчиков: "Не пой ниче, тока "Стюардесса по имени Жанна" спой".

Редакторы журнала Esquire решили поинтересоваться, смог бы Пресняков навсегда отказаться от секса ради музыки. Владимир тут же ответил: "Нет, никогда!". Артист считает, что без секса не может быть музыки. Также певец назвал женщину произведением искусства.

"Каждый ее шаг, каждое движение, поворот головы, улыбка, смех, руки, доброта, всепрощение – это то, что формирует в мужчине мужчину, а во мне и музыку", – признался муж Подольской.

Напомним, ранее Владимир Пресняков шокировал подписчиков своего инстаграм-аккаунта, опубликовав снимок, на котором позирует лысым. Поклонники сравнили артиста с Владимиром Лениным и Федором Бондарчуком. Самые оригинальные фанаты назвали певца пасхальным яйцом.