Киркоров взвыл после предательства близких: Не имею больше никакого отношения

Недавно Филипп Киркоров дал интервью в котором рассказал о дружбе и предательствах. Он вспомнил, что когда к нему пришла популярность, некоторые стали относиться к нему по-другому. Кто-то начал завидовать, а кто-то искал выгоду. Поп-король признался, что расставания с друзьями даются ему тяжело.
Бывшая жена исполнителя Алла Пугачева также поделилась информацией о том, что ее экс-супруга шокировали некоторые ситуации. Однако оба предпочли молчать и не захотели рассказывать подробностей. Стало известно лишь об одной истории.
Со слов участника "Евровидения", поклонники поняли, что ссора произошла между ним и его бывшим диреткором. Когда-то они очень хорошо общались и тепло друг о друге отзывались. Сейчас же они больше не работают вместе. Киркоров заявил, что все дело в том, что у них закончился контракт.
Также стало известно, что агенство по организации праздников, над которым знакомые работали вместе, больше певцу не принадлежит. Теперь музыкант не имеет к нему никакого отношения, а летом этого года его директором стал другой человек.
"Закончился контракт, начинается антракт. Моя фирма больше не существует. Вернее, она существует, но под другим названием, а я к ней не имею больше никакого отношения", – подытожила звезда.
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