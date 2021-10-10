Киркоров взвыл после предательства близких: Не имею больше никакого отношения

У Филиппа Киркорова есть множество друзей и знакомых из сферы шоу-бизнеса. Оказывается, среди них есть и те, кто предали певца.

Недавно Филипп Киркоров дал интервью в котором рассказал о дружбе и предательствах. Он вспомнил, что когда к нему пришла популярность, некоторые стали относиться к нему по-другому. Кто-то начал завидовать, а кто-то искал выгоду. Поп-король признался, что расставания с друзьями даются ему тяжело.

Бывшая жена исполнителя Алла Пугачева также поделилась информацией о том, что ее экс-супруга шокировали некоторые ситуации. Однако оба предпочли молчать и не захотели рассказывать подробностей. Стало известно лишь об одной истории.

Со слов участника "Евровидения", поклонники поняли, что ссора произошла между ним и его бывшим диреткором. Когда-то они очень хорошо общались и тепло друг о друге отзывались. Сейчас же они больше не работают вместе. Киркоров заявил, что все дело в том, что у них закончился контракт.

Также стало известно, что агенство по организации праздников, над которым знакомые работали вместе, больше певцу не принадлежит. Теперь музыкант не имеет к нему никакого отношения, а летом этого года его директором стал другой человек.

"Закончился контракт, начинается антракт. Моя фирма больше не существует. Вернее, она существует, но под другим названием, а я к ней не имею больше никакого отношения", – подытожила звезда.

