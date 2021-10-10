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Шоу-бизнес
Высокомерный Киркоров публично унизил Костюшкина: Какое отношение ты имеешь к вокалу?

Высокомерный Киркоров публично унизил Костюшкина: Какое отношение ты имеешь к вокалу?

Филипп Киркоров в саркастической раскритиковал коллегу. Он высмеял певца в новом выпуске программы "Шоумаскгоон" на НТВ,

Продолжение: Киркоров взвыл после предательства близких: Не имею больше никакого отношения
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Король отечественной эстрады стал зло шутить над Стасом Костюшкиным. Он сделал это после того, как артист восхитился выступлением Юрии Паршуты.

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Филипп Киркоров считает, что Стас Костюшкин не имеет право комментировать такую тему. "Какое отношение ты имеешь к вокалу?", — заявил исполнитель. Певец попытался дать отпор, отметив, что тот еще не все слышал. Но звезда не унималась.

Киркоров сказал, что Костюшкин имеет отношение к мускулам. Россиянам такие нападки на артиста не понравились. Поклонники принялись защищать униженного певца. Они пришли к выводу, что такой троллинг на глазах зрителей неуместен и оскорбителен.

Пользователи Сети призвали Стаса Костюшкина не слушать коллегу. Некоторые отметили, что Филипп Киркоров их окончательно разочаровал. При этом фолловер напомнили, что сам король отечественной эстрады ничего стоящего в последнее время не выпустил.

Ранее в программе "Ты не поверишь" НТВ Филипп Киркоров поведал о мистике в своей жизни. Как писали "Дни.ру", после роли в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки" у него в жизни начались большие проблемы. Певцу даже пришлось ехать в Тибет изгонять из себя демонов и обращаться в психиатрическую клинику в Израиле.

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Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 10 октября 2021, 12:39 Источник: "Шоумаскгоон" НТВ ✓ Надежный источник
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