Высокомерный Киркоров публично унизил Костюшкина: Какое отношение ты имеешь к вокалу?

Король отечественной эстрады стал зло шутить над Стасом Костюшкиным. Он сделал это после того, как артист восхитился выступлением Юрии Паршуты.
Филипп Киркоров считает, что Стас Костюшкин не имеет право комментировать такую тему. "Какое отношение ты имеешь к вокалу?", — заявил исполнитель. Певец попытался дать отпор, отметив, что тот еще не все слышал. Но звезда не унималась.
Киркоров сказал, что Костюшкин имеет отношение к мускулам. Россиянам такие нападки на артиста не понравились. Поклонники принялись защищать униженного певца. Они пришли к выводу, что такой троллинг на глазах зрителей неуместен и оскорбителен.
Пользователи Сети призвали Стаса Костюшкина не слушать коллегу. Некоторые отметили, что Филипп Киркоров их окончательно разочаровал. При этом фолловер напомнили, что сам король отечественной эстрады ничего стоящего в последнее время не выпустил.
Ранее в программе "Ты не поверишь" НТВ Филипп Киркоров поведал о мистике в своей жизни. Как писали "Дни.ру", после роли в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки" у него в жизни начались большие проблемы. Певцу даже пришлось ехать в Тибет изгонять из себя демонов и обращаться в психиатрическую клинику в Израиле.
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