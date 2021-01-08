Спаси и сохрани: состояние инфицированной вдовы Этуша ухудшилось

На 23 652 человек увеличилось число новых заражений в России за сутки. Всего же в нашей стране выявлено 3 355 794 больных коронавирусом. Среди инфицированных, судя по всему, и деятельная вдова Владимира Этуша – 55-летняя Елена Этуш.

"Ну, вот, кажись, и меня настигла эта "радость", – сообщила вдова на своей странице в социальной сети "Фейсбук" накануне Рождества. И очень обеспокоила многочисленных своих друзей. "Леночка, дай Господь здоровья!", "Пусть Господь излечит вас, Елена Евгеньевна, и всякая болезнь пойдет прочь!", "Исцели Господь!", "Дай Вам Бог в помощь хорошего доктора!", "Спаси и сохрани!" – пишут встревоженные набожные и воцерковленные друзья красавицы-вдовы.

Звезды наперебой стали советовали ей средства борьбы с проклятой "короной". "Лена, срочно заказывайте китайский лечебный травный сбор, и все пройдет легко. Главное, не дать вирусу успеть разгуляться, он коварен. Хотя бы найти черный тмин с медом, вирус их боится ", – рекомендовала Мария Арбатова. "Азитромицин есть?" – участливо спрашивала Божена Рынска. "Держитесь, и если нужна помощь любая, даже продукты купить, звоните!" – написал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Сама Елена Евгеньевна не теряла юмора, присутствия духа и оптимизма. "Никакой паники. Все в штатном режиме, – сообщила она. – Я на даче, сама себе врач, пока лечусь, тем, что есть, вкусы и запахи чувствую, высокой температуры пока нет".

Но через день состояние Елены Этуш, видимо, несколько ухудшилось. "Все бы ничего, но очень болит голова и жутко болит спина. Просто искры из глаз. Хотя следую предписаниям врача", – сообщила она. Но беспокоится она не столько за себя, сколько за любимого домашнего питомца. "А кошка не заразится? Кстати, ест оливье с майонезом и соленым огурцом", – переживает вдова Этуша.