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Киркорова одолела страшная депрессия

Киркорова одолела страшная депрессия

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда российской эстрады опубликовала итоги 2020 года и призналась, что испытывала некоторые психологические трудности. По словам самого Филиппа Киркорова, ему долгое время не удавалось выйти из подавленного состояния.
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Выяснилось, что главным спасителем легендарного певца стал возлюбленный Ольги Бузовой. Если бы не блогер со своим хитом "Ролексы", Филипп Бедросович лишился бы топ-чартов и молодых поклонников.

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Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Сотрудничество разношерстных артистов зародилось летом прошлого года. Премьера нашумевшего ролика состоялась 12 августа и набрала 2,5 миллиона просмотров всего за несколько суток.

Похоже, что Киркоров лично позаботился о рейтинге будущего хита и проконтролировал все процессы, осуществлявшиеся на съемочной площадке. Так, король эстрады расхаживал в дорогостоящих украшениях на зубах за пять миллионов рублей.

Стоит отметить, что молодежный трек не обошли и многочисленные награды. Артисты успели отхватить специальный приз "Дуэт года" и еще раз засветиться на музыкальной премии. Похоже, что этот успех помог певцу "не выгореть" и сохранить творческий запал до конца года.

"Летом эта песня спасла меня от уныния, а финал года стал ярким на события и побаловал нас с Давидом всевозможными наградами", – подытожил Филипп Бедросович.

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Автор: 5 января 2021, 22:04 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Филиппу вставили в дупло армянский баклажан и тётя Кира воспряла духом.
Гость
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ГОСПОДИ, ПОМОГИ! СДЕЛАЙ ТАК, ЧТОБ ВСЕ КОНЦЕРТЫ, СОВКОВЫХ БЕЗДАРНОСТЕЙ- БЫЛИ ТОЛЬКО ОНЛАЙН.
ЧТОБ ЭТО НЕ ПРЕКРАЩАЛОСЬ- Н И К О Г Д А !
ПУСТЬ ВСЯ ЭТА СВОРА ОБЕЗЬЯНИЧАЕТ ПЕРЕД ВИДЕОКАМЕРОЙ СВОИХ АЙФОНОВ- СМАРТФОНОВ!!! ДАЙ, БОГ!!!
Гость
Ответить
какое первосортное д...............о!
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