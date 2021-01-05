Киркорова одолела страшная депрессия

Звезда российской эстрады опубликовала итоги 2020 года и призналась, что испытывала некоторые психологические трудности. По словам самого Филиппа Киркорова, ему долгое время не удавалось выйти из подавленного состояния.

Выяснилось, что главным спасителем легендарного певца стал возлюбленный Ольги Бузовой. Если бы не блогер со своим хитом "Ролексы", Филипп Бедросович лишился бы топ-чартов и молодых поклонников.

Сотрудничество разношерстных артистов зародилось летом прошлого года. Премьера нашумевшего ролика состоялась 12 августа и набрала 2,5 миллиона просмотров всего за несколько суток.

Похоже, что Киркоров лично позаботился о рейтинге будущего хита и проконтролировал все процессы, осуществлявшиеся на съемочной площадке. Так, король эстрады расхаживал в дорогостоящих украшениях на зубах за пять миллионов рублей.

Стоит отметить, что молодежный трек не обошли и многочисленные награды. Артисты успели отхватить специальный приз "Дуэт года" и еще раз засветиться на музыкальной премии. Похоже, что этот успех помог певцу "не выгореть" и сохранить творческий запал до конца года.

"Летом эта песня спасла меня от уныния, а финал года стал ярким на события и побаловал нас с Давидом всевозможными наградами", – подытожил Филипп Бедросович.