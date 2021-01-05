Киркорова одолела страшная депрессия

Выяснилось, что главным спасителем легендарного певца стал возлюбленный Ольги Бузовой. Если бы не блогер со своим хитом "Ролексы", Филипп Бедросович лишился бы топ-чартов и молодых поклонников.
Сотрудничество разношерстных артистов зародилось летом прошлого года. Премьера нашумевшего ролика состоялась 12 августа и набрала 2,5 миллиона просмотров всего за несколько суток.
Похоже, что Киркоров лично позаботился о рейтинге будущего хита и проконтролировал все процессы, осуществлявшиеся на съемочной площадке. Так, король эстрады расхаживал в дорогостоящих украшениях на зубах за пять миллионов рублей.
Стоит отметить, что молодежный трек не обошли и многочисленные награды. Артисты успели отхватить специальный приз "Дуэт года" и еще раз засветиться на музыкальной премии. Похоже, что этот успех помог певцу "не выгореть" и сохранить творческий запал до конца года.
"Летом эта песня спасла меня от уныния, а финал года стал ярким на события и побаловал нас с Давидом всевозможными наградами", – подытожил Филипп Бедросович.
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