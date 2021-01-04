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"Гном Гномыч-2": Рудковская впервые показала лицо маленького сына

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В семье 46-летней Яны Рудковской и 38-летнего Евгения Плющенко недавно появился малыш. Звездная мать решила представить крошку-наследника фанатам.
прочитано 7560 раз

Россияне наслышаны об общем сыне Яны Рудковской и Евгения Плющенко по прозвищу Гном Гномыч. Семилетний Александр успел прославиться в Сети и на ТВ, а также стать причиной череды слухов о своей популярной семье. 25 сентября 2020 года у фигуриста и светской львицы появился еще один ребенок, но от суррогатной матери. Малыша назвали Арсением. Долгое время Яна Рудковская скрывала лицо малыша от любопытных глаз и, наконец, решилась обнародовать облик ребенка в инстаграм-канале.

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Евгений Викторович Плющенко фигурист

Перед фотосессией на Арсения надели новогодний колпак, спущенный до переносицы, но тем не менее большая часть лица малыша в кадре отобразилась. На снимках ребенка держал Евгений Плющенко. Мальчик надул губы и не улыбался, а его звездный отец расплывался в улыбке. Съемка проходила возле большой новогодней елки, которая украшена различными игрушками и желтыми огоньками.

"Гном Гномыч-2", – так многие пользователи Сети уже нарекли Арсения. Крошечный мальчик вызвал у поклонников звездной пары восхищение и умиление. Они назвали его чудом, маленьким счастьем, симпатягой и другими теплыми словами. Некоторые подписчики звезды решили, что Яна Рудковская станет не лучшей матерью для чада и карапуз будет для нее лишь дорогой игрушкой.

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Автор: 4 января 2021, 15:05 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

На грани: вскрылись серьезные проблемы в отношениях Рудковской и Плющенко

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
А этой престарелой маникюрше в перьях лишь бы пропиариться. До чего же мерзкая провинциалка с бульдожьей хваткой.
Гость
Ответить
Рудковская шепелявая курица
Гостья
Ответить
Какой ужасно безвкусный халат надет на Рудковской.
1

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