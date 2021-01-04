"Гном Гномыч-2": Рудковская впервые показала лицо маленького сына

В семье 46-летней Яны Рудковской и 38-летнего Евгения Плющенко недавно появился малыш. Звездная мать решила представить крошку-наследника фанатам.

Россияне наслышаны об общем сыне Яны Рудковской и Евгения Плющенко по прозвищу Гном Гномыч. Семилетний Александр успел прославиться в Сети и на ТВ, а также стать причиной череды слухов о своей популярной семье. 25 сентября 2020 года у фигуриста и светской львицы появился еще один ребенок, но от суррогатной матери. Малыша назвали Арсением. Долгое время Яна Рудковская скрывала лицо малыша от любопытных глаз и, наконец, решилась обнародовать облик ребенка в инстаграм-канале.

Перед фотосессией на Арсения надели новогодний колпак, спущенный до переносицы, но тем не менее большая часть лица малыша в кадре отобразилась. На снимках ребенка держал Евгений Плющенко. Мальчик надул губы и не улыбался, а его звездный отец расплывался в улыбке. Съемка проходила возле большой новогодней елки, которая украшена различными игрушками и желтыми огоньками.

"Гном Гномыч-2", – так многие пользователи Сети уже нарекли Арсения. Крошечный мальчик вызвал у поклонников звездной пары восхищение и умиление. Они назвали его чудом, маленьким счастьем, симпатягой и другими теплыми словами. Некоторые подписчики звезды решили, что Яна Рудковская станет не лучшей матерью для чада и карапуз будет для нее лишь дорогой игрушкой.