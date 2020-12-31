Малахов не хочет делать из сына еще одного Гном Гномыча: Мнение ребенка надо спросить

По словам ведущего, мальчик невероятно смешной и смышленый. Артист рассказал забавный случай, который произошел несколько дней назад. Семья отправилась на антиковидную елку, где было всего пять детей и родители в масках. "Мы не собирались идти, но потом подумали, что ладно, можно сходить. Ну как так ребенок останется без Нового года, вообще не увидит Деда Мороза, Снегурочку", – говорит Андрей Малахов.
Как отметил журналист, они с сыном не готовили выступление, но в целом мальчик знал стих, который и собирался рассказать. Однако его опередила другая девочка. Несмотря на это, маленький Саша все равно вышел на сцену и решил спеть.
Выбор композиции стал полной неожиданностью не только для гостей, но и для родителей. "И он начинает петь: "Не кочегары мы не плотники". Исполняет первый куплет этой замечательной композиции", – смеется Андрей Малахов.
Журналист отметил, что не собирается показывать сына в соцсетях, так как считает, что мальчик сам должен сделать выбор. Артист не отрицает, что это может произойти, когда Саша станет чуть старше и будет осознавать, кто его родители и какое повышенное внимание к семье.
"Я считаю, что мнение ребенка надо спросить", – говорит журналист.
Вероятно, Андрей Малахов не хочет делать из сына еще одного Гном Гномыча. Напомним, наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко стал звездой Интернета почти сразу после рождения. У мальчика даже есть собственный инстаграм-аккаунт. Многие уверены, что над ребенком издеваются, заставляя участвовать в создании контента для соцсетей.
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