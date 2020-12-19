Похороны Валентина Гафта Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Суббота
19 декабря
Лента новостей
00:17
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 декабря 2020 года
22:19
"Уже практически без сил": россияне бьют тревогу из-за переутомленного сына Рудковской
20:16
"Пагубные привычки ломают": Бузова заговорила о зависимости
20:07
Кто может повторно заразиться COVID-19? Ответил академик РАН
19:09
В Стерлитамаке открылся новый инфекционный центр
18:13
Актер Юрий Борисов заразился коронавирусом во время съемок
17:57
Познер резко отреагировал на громкое закрытие шоу "Дом-2"
17:43
Сколько Собчак и Бузова заработали благодаря "Дому-2"
17:41
Асмус в прошлом: Харламов предложил известной певице стать его девушкой
17:32
Политолог: После краха нынешнего режима Белоруссию ждет "новый Лукашенко"
17:11
Путин исполнил мечту тяжелобольного ребенка в рамках акции "Елка желаний"
16:59
Российский писатель скончался из-за коронавируса
16:59
Морду бы начистили: Лолита оправдалась за прилюдный скандал в троллейбусе
16:14
Эксперт: Россия готова прекратить поддержку Лукашенко в случае невыполнения обязательств по реформе
16:07
Галкин лишился связи с любимой падчерицей из-за дочери
15:48
Навка рассекретила подробности жизни с Песковым
15:26
Как изменилась жизнь Шнурова после разговора с Путиным
14:48
Лукашенко связал развитие Белоруссии с успешной работой КГБ
14:14
Тодоренко угодила в больницу вместе с ребенком
14:07
"Беда для нашего бизнеса": экс-партнер Тимати о сложной ситуации в Black Star
14:07
Жена раскормила Преснякова донельзя
13:40
Коллеги недовольны работой Дмитрия Борисова
13:20
Загитова побила сдавшую позиции Бузову
13:17
"Мы умеем удивлять": Кадони заинтриговал народ известием о будущем "Дома-2"
12:54
Политолог: Конституционная реформа в Белоруссии нужна только после ухода Лукашенко
12:47
"Наш развод – это спектакль": Джигурда снова женится
12:38
"Мистическое дело": Ширвиндт нашел странность в смерти Жванецкого
12:29
"Это позорище": Дроздов вошел в положение коварного изменщика
12:17
Больше не общаемся: Киркоров об истинной причине увольнения верной домработницы Люси
12:10
Народ плюнул на "похороны" Пьехи
11:44
"Я счастлива": Собчак о закрытии "Дома-2"
11:31
Меладзе жестко ответил на выпады Пригожина
11:20
Эксперты рассказали о методах сдерживания цен на продукты в России
11:01
Переделанная Пугачева странно оправдалась за внешний вид
10:53
Вдова Баталова обрушилась на Михалкова после публичного раздора
10:52
Звезда "Дома-2" срочно утешает поклонников после известия о закрытии шоу
10:44
Изменившаяся до неузнаваемости Гурцкая шокировала зрителей
10:19
Песков раскрыл природу вбросов о личной жизни Путина
06:47
Наоравшего на коллег за несоблюдение дистанции Тома Круза публично унизили
04:29
К чему снится сыр
02:40
С какими мужчинами нельзя строить отношения
00:09
Коронавирус: последние новости на сегодня, 19 декабря 2020 года
23:20
Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года
21:44
"Спектакль окончен": Бородина довела народ до слез
21:43
Российский сапер погиб в Карабахе после тяжелого ранения
21:25
Лукашенко назвали главным препятствием на пути к Союзному государству
21:23
Азербайджан закрывает границу с Россией из-за пандемии коронавируса
21:21
"Мне сложно это принять": Бузова взвыла из-за ужасного события
20:55
В Красноярске на складе произошел пожар
20:16
Лопес рассказала о борьбе с собой во время пандемии: Перестала видеть смысл
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Сын Джигарханяна открыл дело о наследстве
"Королева в восхищении": облитая помоями Цымбалюк-Романовская обратилась к народу
Эксперт: Следующего президента Белоруссии нужно искать в США или Великобритании
Пьяный на сцене садился на шпагат: новогодняя съемка 71-летнего Леонтьева сорвалась из-за скандала
"Я не буду с этой женщиной даже чай пить": убитая горем Волочкова рассказала о предательстве матери
Лукашенко назвали главным препятствием на пути к Союзному государству
Шоу-бизнес

"Уже практически без сил": россияне бьют тревогу из-за переутомленного сына Рудковской

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Семилетний родственник Яны Рудковской только и делает, что отрабатывает новые элементы в ледовых дворцах. Маленькая копия олимпийского чемпиона уже сейчас строит грандиозные планы и добивается невероятных вершин. На этот раз его вдохновило творчество близкого друга мамы – Филиппа Киркорова.
прочитано 1907 раз

Светская дива опубликовала в личном блоге кадры, на которых отчетливо видно, как Саша покоряет лед под треки поп-короля. Рудковская отметила, что ее сын тренируется и ранним утром в субботу.

ПО ТЕМЕ

Рудковская показала подросшего сына от суррогатной матери: Безалаберность полная

 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Многочисленна аудитория негодует, ведь у них складывается такое впечатление, будто маленькому фигуристу запрещают отдыхать. Он вечно занят делом: либо принимает участие в рекламных съемках, либо катается на коньках.

Уже не в первый раз на этот счет происходят спорные беседы в "Инстаграм". Подписчицы Яны Рудковской называют ее извергом и упрекают в чрезмерно требовательном отношении к наследнику. Сама же блогерша игнорирует публичные провокации.

"Субботнее утро и импровизация. Саши Плющенко в конце тренировки под музыку нашего друга Филиппа! Уже практически без сил, но с какими эмоциями. Даже не мечтали, а вот ведь как все происходит. Счастлива, что сын катается под гениальный хит друга", – подписала видеоролика Яна.

Стоит отметить, что Саша частый гость в доме поп-исполнителя. Сын Рудковской и Плющенко хорошо общается с детьми Киркорова. Вместе наследники звездных родителей посещают шоу, выходят на подиум и развлекаются на светских мероприятиях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 19 декабря 2020, 22:19 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сын Плющенко на льду довел зрителей до слез

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
й никак
В итоге из него ничего не выйдет-не будет олимп чемпионом,даже чемпионом своей страны-выдохнется в детстве и все закончится Моя племяшка обладала абсолютным слухом- мама ее отдала в интернат.где она занималась игрой на фортепьяно В пять -ребенок давал концерты в Филармонии.---вставала очень рано и занималась и занималась по 8-10 часов В 15лет все оставила.музыку возненавидела.устроилась на работу .не связанную с музыкой ,потом вообще эмигрировала-вот и все Душа разбита.здоровье подорвано и психика тоже ,больной совершенно человек и самое главное-психика
Если у кого- то не получилось, то это не значит, что у других должно быть тоже все плохо.
й никак
Ответить
В итоге из него ничего не выйдет-не будет олимп чемпионом,даже чемпионом своей страны-выдохнется в детстве и все закончится Моя племяшка обладала абсолютным слухом- мама ее отдала в интернат.где она занималась игрой на фортепьяно В пять -ребенок давал концерты в Филармонии.---вставала очень рано и занималась и занималась по 8-10 часов В 15лет все оставила.музыку возненавидела.устроилась на работу .не связанную с музыкой ,потом вообще эмигрировала-вот и все Душа разбита.здоровье подорвано и психика тоже ,больной совершенно человек и самое главное-психика
1

Популярные темы форума

Политика

Политолог: После краха нынешнего режима Белоруссию ждет "новый Лукашенко"
Эксперт: Россия готова прекратить поддержку Лукашенко в случае невыполнения обязательств по реформе
Лукашенко связал развитие Белоруссии с успешной работой КГБ
Политолог: Конституционная реформа в Белоруссии нужна только после ухода Лукашенко

Шоу-бизнес

Актер Юрий Борисов заразился коронавирусом во время съемок
Познер резко отреагировал на громкое закрытие шоу "Дом-2"
Сколько Собчак и Бузова заработали благодаря "Дому-2"
Асмус в прошлом: Харламов предложил известной певице стать его девушкой

Проишествия

Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала
"Жертвой может стать любая": смерти подруги стримера Reeflay в прямом эфире дали объяснение

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Больше не общаемся: Киркоров об истинной причине увольнения верной домработницы Люси

Певец объяснил свой шаг
Политика

Эксперт: Россия готова прекратить поддержку Лукашенко в случае невыполнения обязательств по реформе

Батька в сложном положении
Шоу-бизнес

"Наш развод – это спектакль": Джигурда снова женится

Музыкант уже планирует свадьбу
Общество

"Дни.ру" раздают подарки: билеты на киноконцерт группы "Би-2"

Би-2 знают, как безопасно побывать на концерте любимого артиста

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 декабря 2020 года
У кого есть шанс разбогатеть в 2021 году: прогноз от Василисы Володиной
Гороскоп для Весов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 18 декабря 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Бывшая подопечная Тарасовой рассказала о ее хамском поступке: Наглая ложь!
Футболиста Павлюченко объявили в розыск за крупные долги
Губерниев пожевал варежку в прямом эфире: Сказал – сделал
Ягудин публично унизил Плющенко на льду

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+