"Уже практически без сил": россияне бьют тревогу из-за переутомленного сына Рудковской

Светская дива опубликовала в личном блоге кадры, на которых отчетливо видно, как Саша покоряет лед под треки поп-короля. Рудковская отметила, что ее сын тренируется и ранним утром в субботу.
Многочисленна аудитория негодует, ведь у них складывается такое впечатление, будто маленькому фигуристу запрещают отдыхать. Он вечно занят делом: либо принимает участие в рекламных съемках, либо катается на коньках.
Уже не в первый раз на этот счет происходят спорные беседы в "Инстаграм". Подписчицы Яны Рудковской называют ее извергом и упрекают в чрезмерно требовательном отношении к наследнику. Сама же блогерша игнорирует публичные провокации.
"Субботнее утро и импровизация. Саши Плющенко в конце тренировки под музыку нашего друга Филиппа! Уже практически без сил, но с какими эмоциями. Даже не мечтали, а вот ведь как все происходит. Счастлива, что сын катается под гениальный хит друга", – подписала видеоролика Яна.
Стоит отметить, что Саша частый гость в доме поп-исполнителя. Сын Рудковской и Плющенко хорошо общается с детьми Киркорова. Вместе наследники звездных родителей посещают шоу, выходят на подиум и развлекаются на светских мероприятиях.
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