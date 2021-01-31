"Слишком горячо": звезда сериала "Кухня" устроила вакханалию с Тарзаном

Артистка после длительного отпуска на Мальдивах приступила к работе. Во время спектакля "Муж на час" она предстала вначале в васильковом платье-костюме и шубе, а потом и вовсе в белье и мехах. Все происходящее было похоже на вакханалию.
"Королева в курсе вообще, что такое на сцене с ее мужем творится?", "Слишком горячо", – прокомментировали эпизод пользователи Сети. Дикие танцы в полуобнаженном виде верным поклонникам Марии Горбань пришлись по вкусу.
К слову, актриса в своем инстаграм-аккаунте попросила подписчиков не дарить ей после спектакля цветы, а приносить корм для животных. Его звезда потом передает в приют.
Мария Горбань – российская актриса театра и кино, телеведущая. Жила гражданским браком со словацким защитником московского "Локомотива" Яном Дюрицей. Пара рассталась в 2011 году. 22 октября 2013 года знаменитость вышла замуж за осветителя Олега Филатова. 6 сентября 2014 года родила дочку Стефанию. В июле 2016 года Мария Горбань вышла замуж за Кирилла Зоткина.
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