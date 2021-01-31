Впервые названы реальные причины смерти Началовой

31 января певице исполнилось бы 40 лет. В честь памятной даты лечащий врач артистки Василий Шуров рассказал, что же привело к смерти Юлии Началовой. Оказывается, звезда долго тянула с операцией.
По словам медика, Юлия Началова из-за подагры привыкла терпеть боли. В итоге она перетерпела гангрену до стадии "всасывания" в кровь. Когда специалисты все же провели операцию, знаменитость уже находилась без сознания – было поздно: начался сепсис.
"Все, так скажем, калечащие операции (ампутации) совершаются с согласием пациента! Юлия, находясь в больнице, несколько дней согласия не давала, принципиально", – констатировал врач. А когда наступил час икс, ее уже подключили к аппарату ИВЛ – время было упущено.
Юлия Началова умерла в результате массы осложнений от недолеченных хронических заболеваний. У нее был диабет, подагра. Все это носило аутоимунный характер, поэтому певице требовалось неотложное и интенсивное лечение, о работе надо было забыть. Но артистка не представляла себя без сцены, поэтому жертвуя собственным здоровьем, шла в студию звукозаписи и до последнего не отрывалась от творчества.
Популярные темы форума
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Старые ВОНЮЮЮЧКИ ЗАГАДИЛИ ФОРУМ!!!
Не могу похудеть
Нату в игнор
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Всем мира и добра
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
От вируса маски не спасают