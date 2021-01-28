Дочь поведала о страданиях Началовой из-за разрыва с Фроловым

Вера Алдонина дала откровенное интервью о Юлии Началовой. Девочка рассказала, что ее знаменитая мать очень переживала из-за расставания с хоккеистом Александром Фроловым.

Наследница умершей два года назад певицы высказалась об отношениях родительницы с хоккеистом. Как известно, вместе они были пять лет.

"Мама тяжело переживала произошедшее. Ей буквально пришлось учиться заново ходить", – поделилась Вера в документальном фильме о Юлии Началовой на Первом канале. Также в ленте есть комментарии подруги и пиар-директора исполнительницы Анны Исаевой, которая все время была на связи с певицей.

По ее словам, в последнем разговоре Юлия Началова назвала причину расставания с Фроловым. Он ее просто бросил, закрутив роман с ее подругой, которая была женой его лучшего друга в США. Звезда просила сохранить для ее дочери Веры квартиру, долю в которой она переписала на хоккеиста. Она говорила, что совершила столь необдуманный шаг, находясь в беспамятном состоянии.

Напомним, что Юлия Началова умерла в марте 2019 года от остановки сердца. Знаменитость в последние недели жизни страдала из-за сильных болей в ноге. Из-за ношения каблуков у нее появились мозоли. Из-за неправильного лечения и существующих хронических заболеваний поврежденные кожные покровы начали гноиться. Когда артистка обратилась в больницу, у нее уже наблюдались симптомы гангрены. К сожалению, звезду не удалось спасти.

