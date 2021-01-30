"Помогает мне светло жить": Началова подает сестричке знаки с того света

Анна много лет работала пиар-директором Юлии и очень с ней сдружилась. Началова называла Исаеву сестричкой и доверяла ей многие свои секреты.
Незадолго до кончины Юлия, как будто предчувствуя что-то, подарила подруге кольцо. Началова вручила украшение Исаевой 25 февраля 2019 года во время съемок.
Подарок певицы пиар-директор теперь хранит как зеницу ока. Исаева считает его личным оберегом. Украшение имеет вставку из горного хрусталя – камня света.
"Это кольцо света, которое помогает мне светло жить", - сказала Анна.
Исаева надевает оберег всегда, когда идет на программы о Началовой. Недавно вышедшее на Первом канале шоу "Док-Ток" не стало исключением. В эфире передачи были обнародованы голосовые сообщения Юлии перед кончиной.
Покинув студию шоу, Исаева, уже сидя в машине, получила сообщения от родителей Юлии Началовой. Родственники певицы сообщили, что их критикуют в Сети из-за участия в программе. В тот же момент камень из кольца Анны выскочил и упал где-то в салоне. Женщина поняла, что Юлия подает ей знак с того света. Горный хрусталь впитал в себя весь негатив. Подруга певицы смогла найти эту часть украшения только через неделю.
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